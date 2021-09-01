Мужчину, вонзившего нож парня, удалось быстро поймать в Ленобласти

Мужчину, вонзившего нож парня, удалось быстро поймать в Ленобласти
Мужчина схватился за нож. Фото: pixabay

В Кировском районе Ленинградской области правоохранительные органы поймали нарушителя, вонзившего нож в мужчину в поселке Приладожский.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, злоумышленника удалось взять по «горячим» следам.

Оказалось, что еще 30 августа в доме в поселке Приладожский неизвестный ударил 23-летнего уроженца Новгородской области в живот. Пострадавшего на скорой в тяжелом состоянии отвезли в больницу.

Уже на следующий день на улице Молодежной у дома 18 был задержан подозреваемый в данном преступлении. Им оказался 26-летний мужчина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержан мужчина, пришедший в аптеки Парголово с ножом.

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