Задержан мужчина, пришедший в аптеки Парголово с ножом

Правоохранители задержали подозреваемого в разбое в аптеках. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Правоохранители задержали подозреваемого в разбое в аптеках. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Полиция Выборгского района задержала мужчину, совершившего два разбойных нападения на аптеки в Парголово.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 24 августа стало известно о двух нападениях на аптеки.

Одно из них случилось на Заречной улице дома 45 корпуса 1. Неизвестный пришел в аптеку с ножом и, угрожая холодным оружием 26-летнему фармацевту, украл 2 тыс. 100 рублей выручки.

На этом разбойник не успокоился. В этот же день он заявился в аптеку на Толубеевском проспекте дома 14. Там он также угрожал ножом фармацевту, однако денег ему сотрудник не дал.

Было возбуждено два уголовных дела.

Накануне, 30 августа, на Среднем проспекте В.О. у дома 39 был задержан ранее неоднократно судимый 28-летний мужчина.

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