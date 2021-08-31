Задержан мужчина, пришедший в аптеки Парголово с ножом

Полиция Выборгского района задержала мужчину, совершившего два разбойных нападения на аптеки в Парголово.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 24 августа стало известно о двух нападениях на аптеки.
Одно из них случилось на Заречной улице дома 45 корпуса 1. Неизвестный пришел в аптеку с ножом и, угрожая холодным оружием 26-летнему фармацевту, украл 2 тыс. 100 рублей выручки.
На этом разбойник не успокоился. В этот же день он заявился в аптеку на Толубеевском проспекте дома 14. Там он также угрожал ножом фармацевту, однако денег ему сотрудник не дал.
Было возбуждено два уголовных дела.
Накануне, 30 августа, на Среднем проспекте В.О. у дома 39 был задержан ранее неоднократно судимый 28-летний мужчина.
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