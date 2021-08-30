Охраннику, разбившему автомат по продаже кофе в Купчино, грозит срок

В Петербурге транспортные полицейские привлекли к уголовной ответственности мужчину, разбившего автомат по продаже кофе на ж/д станции Купчино.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО, в дежурную часть поступило сообщение о поврежденном автомате по продаже кофейных напитков на станции Купчино. Полиции удалось выяснить, что к этому причастен 34-летний мужчина, который работает охранником и в прошлом был судим за грабеж.

Оказалось, что подвыпивший охранник решил купить себе кофе в автомате. Он оплатил напиток, но автомат не сработал. Во что бы то ни стало он решил вернуть деньги. Мужчина нанес несколько ударов кулаком по автомату и повалил его на пол. Сумма причиненного ущерба составила 256 тысяч рублей.

Против него завели уголовное дело об умышленном повреждении имущества. Охраннику грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за первое полугодие шесть петербуржцев незаконно проникли на закрытые объекты метро.