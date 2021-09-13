Пьяная петербурженка наврала: якобы у клуба девушки обвешаны взрывчаткой

В Калининском районе Петербурга женщина в состоянии алкогольного опьянения позвонила по номеру «112» и сделала ложное заявление об акте терроризма.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 11 сентября, утром, неизвестная «заминировала» клуб, расположенный на проспекте Луначарского, дома №80. Злоумышленница заявила, что на входе в увеселительное заведение стоят трое девушек, обвешанные взрывчаткой, и готовят взрывное устройство.

Буквально через полчаса обманщицу задержали. Ею оказалась 46-летняя неработающая женщина. Она была пьяна.

При этом, клуб все же осмотрели. К счастью, взрывных устройств и взрывчатых веществ не нашли. Эвакуацию проводить не стали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что неизвестный детским голосом «заминировал» здание на 3-м Верхнем переулке.