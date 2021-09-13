Пьяная петербурженка наврала: якобы у клуба девушки обвешаны взрывчаткой

Пьяная петербурженка наврала: якобы у клуба девушки обвешаны взрывчаткой
Бар на Луначарского "заминировали". Фото: Pixabay

В Калининском районе Петербурга женщина в состоянии алкогольного опьянения позвонила по номеру «112» и сделала ложное заявление об акте терроризма.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 11 сентября, утром, неизвестная «заминировала» клуб, расположенный на проспекте Луначарского, дома №80. Злоумышленница заявила, что на входе в увеселительное заведение стоят трое девушек, обвешанные взрывчаткой, и готовят взрывное устройство.

Буквально через полчаса обманщицу задержали. Ею оказалась 46-летняя неработающая женщина. Она была пьяна.

При этом, клуб все же осмотрели. К счастью, взрывных устройств и взрывчатых веществ не нашли. Эвакуацию проводить не стали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что неизвестный детским голосом «заминировал» здание на 3-м Верхнем переулке.

лжеминирование новости СПб происшествие


 

Новости партнеров
Мужчину со сломанным носом и черепно-мозговой травмой госпитализировали после драки на Петроградке
Мужчину со сломанным носом и черепно-мозговой травмой госпитализировали после драки на Петроградке
Жители Петроградского района жалуются на сотню крыс размером с кошек
Жители Петроградского района жалуются на сотню крыс размером с кошек
Ученые из США обнаружили у переболевших «сверхчеловеческий» иммунитет от COVID-19
Ученые из США обнаружили у переболевших «сверхчеловеческий» иммунитет от COVID-19
Самые главные эгоисты по знаку зодиака
Самые главные эгоисты по знаку зодиака
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пьяная петербурженка наврала: якобы у клуба девушки обвешаны взрывчаткой
Путину, возможно, придется уйти на карантин
В Петербурге накажут мать, бросившую грудного ребенка в машине одного
15-летняя петербурженка отравилась алкоголем: девочка в тяжелом состоянии
В Петербурге снизилась суточная заболеваемость ковидом после выходных
В Колпино из подъезда вышел окровавленный мужчина
«Площадь Восстания» со стороны Московского вокзала закрывади из-за потопа: ...
В Петербурге задержан охранник больницы, подозреваемый в убийстве ...