В Выборге ранее судимый мужчина ударил незнакомца бутылкой по голове

Инцидент произошел в продуктовом магазине.

В Выборге задержали мужчину, подозреваемого в нападении на посетителя магазина. Об этом сообщили в пресс-службе УВО.

Инцидент произошел вечером 10 сентября в сетевом продуктовом магазине на улице Гагарина. Свидетельницей преступления стала женщина: она рассказывает, что мужчина схватил бутылку и ударил ей по голове незнакомца. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

Найти подозреваемого удалось на той же улице. Когда он заметил патрульный автомобиль, то занервничал и пытался уйти, но не вышло.

На место происшествия был вызвана скорая помощь, пострадавший был доставлен в районную больницу Выборга.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мужчина скончался от удара собутыльника в вагончике в Белоострове.