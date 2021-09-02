Мужчина скончался от удара собутыльника в вагончике в Белоострове

Мужчина скончался от удара собутыльника в вагончике в Белоострове
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Во Всеволожском районе Ленобласти полицейские задержали подозреваемого в смертельном ударе после алкогольного застолья. Возбуждено уголовное дело.

Трагический инцидент произошел 30 августа в вагончике у коттеджного поселка «Белоостровская жемчужина». В 00:11 в отдел полиции обратился 55-летний мужчина, который сообщил о том, что в вагончике скончался 51-летний гражданин Украины.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие полицейские установили, что накануне заявитель распивал спиртное вместе со знакомыми. Около полуночи ему сообщили о погибшем. Мужчина сразу вызвал бригаду скорой помощи. Медики констатировали смерть украинца, не обнаружив на его теле внешних признаков насильственной смерти. Он скончался в результате травматического субарахноидального кровоизлияния.

Во вторник, 31 августа, правоохранители задержали 48-летнего подозреваемого в бытовке коттеджного поселка «Белоостровская жемчужина». Безработный, зарегистрированный в Курской области, ударил рукой украинца по голове, после чего тот упал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о задержании мигранта, который убил молотком своего соотечественника.

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