Задержан мигрант, который убил молотком своего соотечественника

Задержан мигрант, который убил молотком своего соотечественника
Орудием убийства был молоток. Фото: pixabay.com

В Петербурге расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту пропажи без вести 36-летнего гражданина Узбекистана.

По подозрению в его убийстве задержан 23-летний уроженец Узбекистана. Ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в Следственном комитете РФ по Петербургу.

Как полагает следствие, обвиняемый 6 сентября прошлого года в квартире одного из домов по улице Крыленко на почве личных неприязненных отношений, вместе с соучастником, также гражданином Узбекистана, с целью убийства напали на потерпевшего. В то время как обвиняемый удерживал мужчину, его соучастник нанес последнему не менее 12 ударов молотком по голове. Тело убитого вывезли в Кронштадтский район и сбросили в Финский залив.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Разыскивается соучастник обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Невском районе Петербурга мужчина с отвёрткой напал на возлюбленную. Причиной конфликта стал кот. Инцидент произошел в понедельник, 16 августа, во дворе одного из домов на Народной улице.

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