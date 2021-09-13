В Петербурге женщина провалилась под землю

В Петербурге женщина провалилась под землю
Женщина угодила в больницу с ожогом. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

У пострадавшей диагностировали ожоги 1 – 2-й степени.

В Санкт-Петербурге женщина обожгла ногу после того, как провалилась под землю у поребрика. Инцидент произошел во Фрунзенском районе. Об этом сегодня, 13 сентября, пишет «Фонтанка».

Все случилось на Будапештской улице у корпуса 1 дома 74. Женщина шла по дорогу вместе с ребенком и, решив пропустить машину, отошла к поребрику. В итоге ее нога угодила под землю, женщине потребовалась помощь врачей.

У пострадавшей диагностировали ожоги 1-2-й степени, кожа со ступни слезла. Женщина добавляет, что врачи рассказывают, будто подобное случается довольно часто, так что горожанам стоит быть внимательнее.

На место инцидента уже приехали полицейские, а также сотрудники АО «Теплосеть».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Металлистов женщина загорелась от газовой плиты.

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