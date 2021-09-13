Жители проблемного дома на 12-й Красноармейской вынуждены ждать капремонта еще 10 лет

Жители проблемного дома на 12-й Красноармейской вынуждены ждать капремонта еще 10 лет
12-я Красноармейская улица, на которой расположен проблемный дом. Фото: скриншот Яндекс.Карты

Из-за плохого состояния инженерных сетей уже были случаи возгорания, но что-то делать с этим пока никто не собирается.

Жители дома №12А по ул.12 Красноармейская всерьез обеспокоены состоянием здания, которое планируют ремонтировать только через 10 лет. Они убеждены, что разбираться с инженерными сетями нужно сейчас, ведь из-за их плохого состояния уже случались возгорания. Об этом пишет издание Peterburg2.

Горожане отмечают, что в последний раз инженерные сети ремонтировали в 1970-х годах. При этом в ЖКС 1 уверяют, что в 2002 году. Как бы там ни было на самом деле, но факты вещь упрямая: прокуратура уже подтвердила, что система внутреннего электроснабжения находится в неудовлетворительном состоянии.

Несмотря на это, капитальный ремонт системы назначен только на 2036-2038 годы, а в 2030-2032 году хотят привести в порядок крышу. Ускорить процесс можно, если такое решение примут специалисты. Правда, не совсем понятно, как этого добиться.

В управляющей компании уверяют, что делают все, что от них зависит и убеждены, что состояние инженерной системы удовлетворительное. Что касается проблем с электроснабжением, то в управляющей компании связали это с самовольнымм монтажом жильцами аппарата защиты с увеличенной мощностью на лестничной клетке №1. Также в компании добавляют, что у жильцов дома накопился приличный долг на сумму в 2,8 миллиона рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Невском районе после капремонта открыли библиотеку им. Крупской.

12-ая Красноармейская инженерные сети капремонт новости СПб


 

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