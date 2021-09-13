На развязке КАД с Ропшинским шоссе перекроют съезд

Съезд будет недоступен с 16 по 19 сентября. Фото: скриншот Яндекс.Карты

Съезд будет недоступен с 16 по 19 сентября. Фото: скриншот Яндекс.Карты

Причиной станут дорожные работы.

На развязке КАД с Ропшинским шоссе собираются полностью перекрывать съезд в связи с дорожными ремонтами. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ремонтировать дорогу будут на 94-м километре дороги на транспортной развязке на пересечении с автомобильной дорогой «Марьино – Ропша» (Ропшинское шоссе). Для водителей будет недоступен съезд №6 с 16 по 19 сентября.

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий»,

— сообщили в пресс-службе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что автомобиль занесло на мокрой дороге при съезде с КАДа на Софийскую.