В Петербурге приобретут 25 «социальных» квартир

Речь идет об однокомнатных квартирах.

В Санкт-Петербурге в скором времени приобретут 25 «социальных» квартир, предназначенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщили в пресс-службе Смольного.

Комитет имущественных отношений в скором времени проведет аукционы, в рамках которых власти приобретут однушки площадью от 33 до 42 квадратных метров. Квартиры будут приобретаться по договорам купли-продажи в многоквартирных домах, введённых в эксплуатацию не позднее 1990 года.

Одна квартира может стоить максимум 5,4 миллиона рублей. Итоги конкурса станут известны в конце сентября.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти сдали первый корпус проблемного ЖК «Северный вальс».