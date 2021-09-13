В Петербурге выросло число детей, заболевших коронавирусом и ОРВИ

Осенью в Северной столице удвоилось число детей с ковидом и ОРВИ.

По данным на 13 сентября, на удаленку перевели 17 классов в 15 школах и две группы в двух детских садах, сообщает «Комсомольска правда» со ссылкой на пресс-службу Комитета по образованию Петербурга.

Детей перевели на дистанционную форму из-за обнаружения инфицированных ковидом, либо из-за большого количества заболевших ОРВИ и гриппом.

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 805 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.