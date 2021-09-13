Любимую собаку Сергея Семака отравили

Не стало любимой собаки главного тренера петербургского клуба «Зенит» Сергея Семака. Грустную новость сообщила его жена Анна Семак у себя в Instagram 13 сентября. По ее словам, их питомца отравили.

«Прощай, моя малышка. Ты была хорошим другом и частью нашей семьи. Очень больно тебя терять. Шери стала жертвой отравителей собак», — написала она.

Она рассказала, что врачи боролись за жизнь собаки, но им не удалось ее спасти.

«Берегите своих любимых питомцев»,- попросила она собачников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что для поиска преступника к месту происшествия направили кинологическую собаку по кличке Зорра. Она проследовала по следам преступника от Верхней улицы до Рябиновой улицы.