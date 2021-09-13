Жителей Ленобласти предупредили о ливнях и сильном ветре

В ближайшие дни в Ленинградской области ожидаются ливни и сильный порывистый ветер. Об этом предупредили в МЧС и призвали соблюдать осторожность.

Во вторник, 14 сентября в регионе местами ожидаются ливни с порывистым ветром до 15-20 метров в секунду. В среду жителей также прогнозируется сильный ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.

В связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность ДТП, происшествий на акваториях и железнодорожном транспорте. Автомобилистов и пешеходов просят быть особенно осторожными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что температура воздуха в понедельник, 13 сентября, составит +15…+17 градусов. Ожидаются сильный ветер и дожди.