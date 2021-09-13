В ВОЗ назвали неравный доступ к вакцинам «пятном на коллективной совести»

В ВОЗ назвали неравный доступ к вакцинам «пятном на коллективной совести»
Вакцинации в ТЦ "Платформа. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус прокомментировал распределение вакцин от ковида в мире.

«Шокирующее неравенство в глобальном распределении вакцин — это пятно на нашей коллективной совести», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что всего в мире уже введено свыше 5,5 млрд доз вакцин, «однако почти 80% из них» приходится на государства с доходами выше средних.

По последним данным, в мире выявлено 225 014 163 случая заражения коронавирусом, число смертельных исходов достигло 4 635 805.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.

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