Эпидемиолог рассказал о ситуации с гриппом

Там, где много гриппа, мало коронавируса, и наоборот. Фото: pixabay

Там, где много гриппа, мало коронавируса, и наоборот. Фото: pixabay

Специалист в области эпидемиологии доктор медицинских наук Игорь Гундаров рассказал, куда исчез грипп.

По его словам, вирусы живут не раздельно, а колониями. Между некоторыми из них существуют хорошие отношения, а некоторые племена конкурируют.

«Как раз между коронавирусом и гриппом сложились очень жёсткие конкурентные отношения», — заявил он в разговоре с радио «Комсомольская правда».

По его словам, там, где много гриппа, мало коронавируса, и наоборот.

С начала пандемии в России выявлено 7 158 248 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 193 468 летальных исходов, выздоровели 6 402 126 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.