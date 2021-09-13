Врач перечислила признаки испорченного варенья

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, как определить, что варенье уже испортилось.

По ее словам, появление на поверхности варенья пятна плесени — сигнал, что всю банку с десертом необходимо выбросить, сообщает радио Sputnik.

Она отметила, что поры плесени, попадая в организм, негативно воздействуют на печень и иммунную систему, а иногда приводят к отравлениям.

Самый тревожный признак — вздутие крышки на банке. Он может указывать на смертельную опасность продукта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Испании рассказали, какие продукты можно есть после истечения срока годности. Сначала испанская Организация потребителей высказались по поводу того, что нельзя есть после окончания срока годности. Это сырое мясо, курица и рыба.