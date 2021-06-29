Названы 15 продуктов, которые можно есть после истечения срока годности

Названы 15 продуктов, которые можно есть после истечения срока годности
Если хлеб и выпечка начинают высыхать, то эксперты советует использовать их для панировочных сухарей или гренок. Фото: Pixabay
В Испании рассказали, какие продукты можно есть после истечения срока годности.
Об этом сообщает РИА «Новости». Сначала испанская Организация потребителей высказались по поводу того, что нельзя есть после окончания срока годности. Это сырое мясо, курица и рыба.
А вот, что есть можно после окончания срока годности: сухофрукты, вяленый сыр, макароны, консервированные томаты, суп быстрого приготовления, сдобные изделия и печенье, вяленая колбаса, хлеб для тостов, йогурты, прохладительные напитки, рис, чипсы, алкоголь, варенье и бобовые.
Если хлеб и выпечка начинают высыхать, то эксперты советует использовать их для панировочных сухарей или гренок. Колбасные изделия, сыры, фрукты и овощи можно заморозить.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительница Британии 10 лет ела только чипсы и хлеб, ее вылечили гипнозом.
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