Названы четыре симптома «незаметного» поражения организма раком

Названы четыре симптома &#171;незаметного&#187; поражения организма раком
Онколог назвал признаки рака. Фото: pixabay.com

Появление болей, видимых опухолей, резкое снижение веса и отсутствие аппетита могут указывать на развитие рака на поздних стадиях. Об этом рассказал член-корреспондент РАН, лавный врач онкологического центра Михаил Давыдов.

Медик посоветовал не заниматься нетрадиционным лечением болезни, так это грозит потерей драгоценного времени.

«Если вам поставлен диагноз рак, лечение надо начать немедленно, ведь чем раньше это будет сделано, тем выше вероятность того, что оно даст результат», — цитирует его «АиФ».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что симптомы болезней почек у женщин и мужчин могут быть настолько разнообразными, что заподозрить конкретный недуг бывает довольно сложно. Если вы будете более внимательным, то поймете, что организм дает подсказки, которые позволят выявить заболевание заранее.

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