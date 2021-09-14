Бородину госпитализировали в больницу со съемок «Дома-2»

Телеведущую Ксению Бородину экстренно отправили в медицинское учреждение. Все случилось во время съемок реалити-шоу «Дом-2».

В своем Instagram девушка весь день публиковала видео, ничего не предвещало беды. Однако около полуночи девушка выставила сториз, в которой объяснила, где находится в столь поздний час.

«Все нормальные люди едут после работы спать домой, а меня привезли на рентген», — написала Бородина.

Позднее стало известно, что ведущая получила травму ноги. Она ударилась коленом, после чего почувствовала сильную боль. Врачи диагностировали звезде сильный ушиб, после чего отпустили ее домой.

В настоящий момент здоровью бессменной ведущей «Дома-2» ничего не угрожает.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина гневно ответила на комментарий подписчика под своим новым фото в Instagram.