Во дворе дома на улице Ленсовета мужчина лежал в крови

Во дворе дома на улице Ленсовета мужчина лежал в крови
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto

Полиция Московского района Петербурга «по горячим следам» у д. 61 по пр. Космонавтов задержала 23-летнего неработающего гражданина Узбекистана, подозреваемого в избиении человека.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, через службу 112 поступило сообщение, что в по адресу ул. Ленсовета, д. 40 во дворе лежит мужчина в крови. Неизвестного 24-летнего мужчину с ножевым ранением ноги и руки госпитализировали с колото-резаном ранениями грудной клетки, левого плеча, левого бедра.

Так, 23-летний гражданин Узбекистана из хулиганских побуждений у д. 30 по ул. Орджоникидзе неоднократно порезал его ножом.

Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Московском районе в ночь на 13 сентября ограбили мужчину. Все случилось около одного из домов на Новоизмайловском проспекте. Там двое мужчин, угрожая ножом, потребовали у прохожего отдать им все деньги.

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