Падал и лежал на полу: петербургские грузчики объяснили травмы коллеги

Падал и лежал на полу: петербургские грузчики объяснили травмы коллеги
Алкоголь может быть виной травмам грузчика. Фото: Pixabay

В Калининском районе Петербурга грузчик получил серьезные травмы. Его коллеги утверждают, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения мог биться головой о пол.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 13 сентября из своей квартиры в больницу госпитализировали 53-летнего грузчика. Врачи диагностировали ему множественные гематомы головного мозга, субарахнаидальное кровоизлияние, перелом костей мозгового черепа. По словам пострадавшего, его еще три дня назад избил неизвестный.

Супруга грузчика объяснила, что 10 сентября муж пришел домой пьяный и с ушибами на лице, однако пояснять супруг ничего не стал и лег спать. На следующий день головные боли пострадавшего заставили его позвонить в скорую.

Коллега потерпевшего заявил, что в тот злополучный день компания рабочих выпивала алкоголь на складе на Верхнем переулке, дома № 12. Грузчики видели, как пострадавший неоднократно падал или лежал на полу, лестнице, крыльце склада.

Видимо мужчина очень сильно бился головой, потому как диагноз врачей оказался неутешительным. Закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, контузионно-геморрагическиие очаги в лобных, левой височных долях, пластинчатая субдуральная гематома над лобной, теменной долями правого полушария головного мозга, перелом свода черепа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сланцах женщина из-за ссоры набросилась на мужчин с ножом.

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