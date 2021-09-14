Представитель Пентагона: война с Россией и Китаем может разрушить мир

Представитель Пентагона: война с Россией и Китаем может разрушить мир
В США указали на разрушительные последствия в случае войны с Китаем и РФ. Фото: pixabay

Заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерал Джон Хайтен объявил, что если Америка начнет войну с Российской Федерацией или же Китаем, то человечеству грозят страшные последствия.

По словам Хайтена, важнейшей целью для США должно стать одно простое правило — никогда не начинать войну с Россией. Ведь для мира это может значить конец.

Представитель Пентагона отметил, что важно продолжать вести переговоры с Россией и Китаем. Все три страны нацелены на то, чтобы никогда не разворачивать войну друг с другом.

«Потому что война с ядерной державой — это плохо», — констатировал Джон Хайтен.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности полномасштабной войны с Россией.

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