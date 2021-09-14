В Петербурге поймали наркозакладчика с 5 пакетами вещества

В Петербурге поймали наркозакладчика с 5 пакетами вещества
Наркозакладчика задержали. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге остановлена деятельность наркозакладчика.

Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранители Выборгского района изъяли у мужчины порядка 120 грамм запрещенного вещества.

26-летнего уроженца Красноярска взяли еще три дня назад, 11 сентября, у дома №76 по улице Кольцова.

Подозреваемого отправили в отдел полиции. После досмотра у мужчины нашли 5 пакетов с наркотическим средством, общий вес которых составил 118,67 грамм.

Позднее выяснилось, что реализация запрещенных веществ происходила через интренет-магазин.

Возбуждено уголовное действие по статье «Покушение на незаконный оборот наркотических средств». Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Василеостровском районе обнаружили нарколабораторию.

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