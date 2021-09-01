В Василеостровском районе обнаружили нарколабораторию

В Василеостровском районе обнаружили нарколабораторию
У мужчины в квартире на Кораблестроителей проходил обыск. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Василеостровском районе Северной столицы правоохранители обнаружили нарколабораторию.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, несколько дней назад, 30 августа, проходил обыск в квартире на Кораблестроителей дома 22. Полицейских ждал «сюрприз».

22-летний хозяин жилья выращивал большое количество наркотиков. Правоохранители изъяли и отправили на исследование найденное.

Кроме этого, обнаружили оборудование, которое использовалось для изготовления наркотиков.

В общей сложности было найдено почти два килограмма запрещенных веществ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге возбудили уголовное дело после обыска в квартире наркоторговца.

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