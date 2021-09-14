В Петербурге за долг в 10 млн могли забрать 10 автомобилей

В Петербурге за долг в 10 млн могли забрать 10 автомобилей
Судебные приставы помогли взыскать в пользую ярославского АО 10 млн рублей. Фото: Baltphoto

Петербургскому предприятию пришлось погасить свою задолженность в 10 млн, чтобы продолжать пользоваться 10 машинами.

Судебные приставы помогли акционерному обществу из Ярославля получить свои честно заработанные деньги за лифтовое оборудование от петербургской компании. Об этом 14 сентября сообщает ГУФССП России по Петербургу.

Было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности, размер которой превышал 10 млн рублей.

Оказалось, что ярославский поставщик, согласно договору, изготовил и доставил лифтовое оборудование в Северную столицу. Однако компания из города на Неве не спешила платить по счетам.

Тогда приставы решили проверить имущественное положение должника. В свою очередь был наложен запрет регистрационных действий на 10 автомобилей.

Такая мера оказалась более, чем эффективной. Компания выплатила необходимую сумму ярославскому акционерному обществу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бухгалтер в суде доказывала, что работала в петербургской строительной компании.

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