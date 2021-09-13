Выплатили 210 тыс. Бухгалтер в суде доказывала, что работала в компании

В Петербурге бухгалтер работала на строительную компанию 11 месяцев, однако зарплату женщине не выплачивали, а позднее сократили.

Как сообщает ГУФССП России по Петербургу 13 сентября, судебные приставы взыскали в пользу бухгалтера зарплату в размере 210 тысяч рублей.

Женщина работала в 2018 году без трудового договора в строительной компании. В суде ей пришлось доказывать, что она честно исполняла свои трудовые обязанности.

Абсурдно, но петербурженка вынуждена была рассказывать о всех деталях собственной работы на предприятии, о полученных паролях, расчетных счетах, о своем рабоче месте.

Взыскательница утверждала, что ей обещали ежемесячно выплачивать по 50 тыс. рублей. Женщина работала 11 месяцев. За это время она ни разу не получила деньги за свой труд.

Интересно, что коллега заявительницы, главный бухгалтер, уверял судью, что женщина оказывала услуги личного характера, а на компанию и вовсе не работала.

Однако фирме пришлось исполнить судебное решение и выплатить заработную плату.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге судебные приставы забрали автомобиль местной жительницы. У женщины полно долгов по кредитам и за коммуналку.