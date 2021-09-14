Рабочее движение открыли по Шуваловской развязке с ЗСД

Рабочее движение открыли по Шуваловской развязке с ЗСД
Также она снизит транспортную нагрузку с развязки ЗСД с Богатырским проспектом. Фото: Baltphoto

Рабочее движение по транспортной развязке ЗСД с Шуваловским проспектом открыли сегодня в Северной столице. Участие в церемонии принял губернатор Петербурга Александр Беглов.

Развязка расположена в Приморском районе города. Она разгрузит улицы Савушкина и Планерную, обеспечит дополнительный выезд с Приморского шоссе на север Петербурга. Также она снизит транспортную нагрузку с развязки ЗСД с Богатырским проспектом. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Беглов поблагодарил дорожников за качество развязки и досрочное выполнение. Он отметил, что так и нужно работать. Глава города обратил внимание, что долго занимались строительными организациями Теперь всех «жуликов» прогнали, город работает с настоящими профессионалами, которые гарантию.

В следующем месяце введут съезд на Шуваловский проспект с севера. Все строиработы завершатся к концу этого года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в дежурную службу Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга поступила информация о пяти деревьях, поваленных ветром на дороги.

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