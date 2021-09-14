В Ленобласти 80-летний пенсионер вылетел на встречку и погиб

В Ленобласти 80-летний пенсионер вылетел на встречку и погиб
Пожилой мужчина мертв. Водитель грузовика выжил. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

После смертельной аварии в Тосненском районе Ленинградской области началась проверка.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 14 сентября, днем ранее, утром, на 636 километре автомобильной дороги М-10 «Россия» произошло ДТП, в котором погиб пожилой мужчина.

За рулем «Черри Тигго» сидел 80-летний пенсионер. Мужчина вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Исудзу». Последним управлял 47-летний шофер.

В итоге пенсионер скончался от полученных травм на месте происшествия. Мужчине на «Исудзу» повезло. Врачи оказали ему помощь и отправили на амбулаторное лечение.

Началась доследственная проверка. Устанавливаются все детали случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после смертельного ДТП в Лужском районе проводится проверка.

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