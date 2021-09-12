После смертельного ДТП в Лужском районе проводится проверка

Лобовое ДТП в Лужском районе. Фото: скриншот "Место происшествия |ДТП| ЧП | г. Луга" "ВКонтакте"

Лобовое ДТП в Лужском районе. Фото: скриншот "Место происшествия |ДТП| ЧП | г. Луга" "ВКонтакте"

В субботу, 11 сентября, в Лужском районе Ленобласти произошло лобовое ДТП со смертельным исходом.

Дорожный инцидент случился около 05:20 на 125 километре автодороги «СПб – Псков».

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, 45-летний водитель автомобиля марки Subaru выехал на полосу встречного движения и врезался лоб в лоб в Daewoo Nexia, под управлением 55-летнего мужчины.

В итоге водитель и 26-летняя пассажирка Nexia скончались. Во втором авто два пассажира получили травмы, а водитель не пострадал.

Водитель Subaru и 46-летняя пассажирка госпитализированы. По факту аварии проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что маршрутка протаранила ГАЗель на пересечении Дунайского и Будапештской.