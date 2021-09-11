Маршрутка протаранила ГАЗель на пересечении Дунайского и Будапештской

ДТП с маршруткой и ГАЗелью. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП с маршруткой и ГАЗелью. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На пересечении Дунайского проспекта и Будапештской улицы произошло ДТП с участием маршрутки и ГАЗели.

Авария случилась сегодня, 11 сентября. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП. Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

«Маршрутка лишилась обзора, уткнувшись в кабину ГАЗели», — написал автор записи.

На кадрах видно, что транспортные средства встали посреди перекрестка. Машины не получили сильных повреждений, однако затруднили проезд на участке. Пассажирам маршрутки пришлось искать другой транспорт для дальнейшего передвижения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель каршеринга устроил массовое ДТП, уходя от ночной погони на Луначарского.