Маршрутка протаранила ГАЗель на пересечении Дунайского и Будапештской

Маршрутка протаранила ГАЗель на пересечении Дунайского и Будапештской
ДТП с маршруткой и ГАЗелью. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На пересечении Дунайского проспекта и Будапештской улицы произошло ДТП с участием маршрутки и ГАЗели.

Авария случилась сегодня, 11 сентября. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП. Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

«Маршрутка лишилась обзора, уткнувшись в кабину ГАЗели», — написал автор записи.

На кадрах видно, что транспортные средства встали посреди перекрестка. Машины не получили сильных повреждений, однако затруднили проезд на участке. Пассажирам маршрутки пришлось искать другой транспорт для дальнейшего передвижения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель каршеринга устроил массовое ДТП, уходя от ночной погони на Луначарского.

авария дтп новости СПб


 

Новости партнеров
"Пушкинская карта" отказывается платить за культурные мероприятия петербургской молодежи
Что известно о погибшем главе МЧС РФ Евгении Зиничеве
Что известно о погибшем главе МЧС РФ Евгении Зиничеве
Синоптик рассказал, когда петербуржцам ждать отопления
Синоптик рассказал, когда петербуржцам ждать отопления
В Петербурге появится первая площадь с буквой Ё в названии
В Петербурге появится первая площадь с буквой Ё в названии
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Заманившего к себе домой девочку из Гатчины заключили под стражу
Два человека погибли в лобовом ДТП в Лужском районе
Под Выборгом ребенок выпил яд от тараканов и попал в больницу
Под Ельцом обнаружили мужчину, которого искали на месте взрыва
Путин назвал Москву примером в борьбе с пандемией COVID
Маршрутка протаранила ГАЗель на пересечении Дунайского и Будапештской
МакSим презентовала первую песню после выхода из комы
На Автогенной загорелся автосервис на пощади 100 «квадратов»