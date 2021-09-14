В Японии хотят ужесточить наказание за травлю в интернете

На данный момент обзывателю в сети в Японии грозит арест до 30 суток и штраф до 10 тысяч иен (7067 рублей). Фото: unsplash

На данный момент обзывателю в сети в Японии грозит арест до 30 суток и штраф до 10 тысяч иен (7067 рублей). Фото: unsplash

В Японии хотят ужесточить наказание за травлю в сети, введя уголовную ответственность и в 30 раз увеличив штрафы за такое нарушение. Об этом заявила министр юстиции Ёко Камикава.

Она отметила, что оскорбления в интернете провоцируют любителей кибербуллинга, действия которых остаются практически безнаказанными, а это в свою очередь ведёт к новым нарушениям прав человека. На данный момент обзывателю в сети в Японии грозит арест до 30 суток и штраф до 10 тысяч иен (7067 рублей). Об этом сообщает Japan Times.

Министр поручила экспертной комиссии рассмотреть возможность введения уголовного наказания за травлю в интернете сроком до одного года заключения и увеличить срок давности за оскорбления до трёх лет. Штраф же планируют увеличить до 300 тысяч иен (200 382 рублей).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло 14 сентября у побережья Японии.