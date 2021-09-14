В Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло 14 сентября у побережья Японии.

По данным геологической службы США (USGS), землетрясение было зафиксировано в 22.46 понедельника по времени UTC (01.46 вторника мск).

Эпицентр находился в 230,5 километра к северо-западу от города Сингу. Очаг землетрясения залегал на глубине 376 километров.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что в понедельник, 6 сентября, сейсмологи зафиксировали в Бурятии землетрясение, которое также ощутили жители Иркутской области. Магнитуда в эпицентре составила 7,6.