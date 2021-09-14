Большему числу россиян готовы выдать визу в Финляндию с 1 октября

Появятся две новые группы заявителей, которые могут рассчитывать на поездку в страну.

Финляндия с 1 октября открывает выдачу виз для двух новых категорий россиян. Теперь рассчитывать на поездку в страну смогут люди, которые собираются в деловую поездку, а также обладатели просроченных мультвиз. Об этом сегодня, 14 сентября, пишет ТАСС.

При этом власти отмечают, что готовность выдавать визы не говорит о том, что поменялись действующие ограничения на въезд в Финляндию. Известно, что подать документы могут все лица, входящие в установленные ранее категории. Это можно сделать по предварительной записи.

«Расширение приема визовых заявлений не меняет действующие ограничения на въезд в Финляндию, решений об отмене или изменении ограничений на въезд пока не было принято»,

— подчеркнули в правительстве.

Скорее всего, ситуация изменится, когда в Финляндии будут привиты от коронавируса 80% населения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Финляндия готовится к нашествию россиян после пандемии.