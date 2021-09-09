Финляндия готовится к нашествию россиян после пандемии

Более полумиллиона виз, выданные гражданам России, уже успели истечь.

МИД Финляндии ожидает, что многие россияне захотят получить визы в Финляндию после открытия границ. Об этом 9 сентября пишет Yle.

Отмечается, что за период пандемии около полумиллиона виз, выданных гражданам России, успели истечь. Это значит, что как минимум часть из этих людей захотят получить новую визу после того, как путешествия в Финляндию станут снова возможны.

При этом в стране понимают, что на решение россиян могут повлиять непростая эпидемиологическая обстановка, а также курс рубля. Ездить в другие страны сейчас затратно и довольно опасно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Перминов рассказал об электронных визах для иностранцев в Ленобласти. По его словам, в адрес правительства были направлены просьбы разрешить использование электронных виз в Торфяновке и Брусничном, которые больше всего готовы к таким изменениям.