В Петербурге из-за сильного ветра уже упали 30 деревьев

В Петербурге из-за сильного ветра уже упали 30 деревьев
Дерево никого не покалечило. Фото: скриншот Вконтакте

Сегодня ветер разгонится до 20 метров в секунду, так что во время прогулок стоит быть внимательнее.

В Санкт-Петербурге сегодня, 14 сентября, бушует непогода. Сильный ветер, гуляющий по городу, успел повалить около 30 деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что пять деревьев упали в Выборгском районе: среди них березы, ива и другие растения. Еще пять деревьев рухнули в Приморском районе. Не пощадил ветер растения во Фрунзенском районе, Васильевском острове.

В настоящее время бригады садовников по ряду адресов уже успели вывезти древесные остатки, в остальных парках и садах продолжается раскряжевка и распил стволов.

В комитете по благоустройству убеждены, что деревья и дальше будут падать, так что цифра не окончательная. Горожанам лучше обходить стороной не только деревья, но и хлипкие конструкции, которые могут рухнуть на голову.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге бушует ветер: на Невском упали знак и стекло.

ветер новости СПб погода


 

Новости партнеров
Жители Петроградского района жалуются на сотню крыс размером с кошек
Жители Петроградского района жалуются на сотню крыс размером с кошек
Синоптик рассказал, когда петербуржцам ждать отопления
Синоптик рассказал, когда петербуржцам ждать отопления
Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев
Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев
Вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым погиб кинорежиссер Александр Мельник
Вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым погиб кинорежиссер Александр Мельник
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Новорожденный петербуржец умер после лечения в детской больнице
В Пулково задержали три рейса: два из них на море
В Петербурге из-за сильного ветра уже упали 30 деревьев
В Петербурге рассмотрят дело о хищения на реставрации консерватории
Вор-рецидивист попался на Стрельнинском после очередной кражи
Ладожский мост не будут разводить из-за непогоды
Поваленные деревья и дорожные знаки, ветер 20 м/с, закрытые музеи и парки: ...
На Бутлерова задержан подозреваемый в насилии над 7-летней девочкой 10 лет назад