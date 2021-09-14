В Петербурге из-за сильного ветра уже упали 30 деревьев

Сегодня ветер разгонится до 20 метров в секунду, так что во время прогулок стоит быть внимательнее.

В Санкт-Петербурге сегодня, 14 сентября, бушует непогода. Сильный ветер, гуляющий по городу, успел повалить около 30 деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что пять деревьев упали в Выборгском районе: среди них березы, ива и другие растения. Еще пять деревьев рухнули в Приморском районе. Не пощадил ветер растения во Фрунзенском районе, Васильевском острове.

В настоящее время бригады садовников по ряду адресов уже успели вывезти древесные остатки, в остальных парках и садах продолжается раскряжевка и распил стволов.

В комитете по благоустройству убеждены, что деревья и дальше будут падать, так что цифра не окончательная. Горожанам лучше обходить стороной не только деревья, но и хлипкие конструкции, которые могут рухнуть на голову.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге бушует ветер: на Невском упали знак и стекло.