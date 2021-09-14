Вор-рецидивист попался на Стрельнинском после очередной кражи

Вор-рецидивист попался на Стрельнинском после очередной кражи
Подозреваемый был ранее судим по статье "Кража". Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

В Красносельском районе Петербурга «взяли» квартирного вора, который ранее уже привлекался по аналогичной статье.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 14 сентября, несколько недель назад правоохранителям сообщили о краже 150 тыс. рублей и 5 тыс. долларов США в квартире по улице Коммунаров в доме 188/1.

Деньги принадлежали 56-летнему разнорабочему. Было возбуждено уголовное дело.

13 сентября оперативно-розыскные мероприятия дали свои результаты. На Стрельнинском шоссе у дома №6 корпуса 3 был задержан подозреваемый. Им оказался 44-летний неработающий мужчина, который ранее был неоднократно судим за кражи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Сахалине молодой человек украл у местной жительницы три миллиона рублей, которые она хранила внутри плюшевого медведя.

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