Гость украл из плюшевого медведя три миллиона рублей

Гость украл из плюшевого медведя три миллиона рублей
Россиянин украл из плюшевого медведя три миллиона рублей/ Фото: Pixabay

На Сахалине молодой человек украл у местной жительницы три миллиона рублей, которые она хранила внутри плюшевого медведя.

Как сообщает Citysakh.ru со ссылкой на региональный главк МВД, инцидент произошел в городе Корсаков.

По предварительной информации, 21-летний подозреваемый пришел в гости 18-летней дочери потерпевшей, которой в тот момент не было дома. Молодой человек также прихватил лежавшие в комоде деньги и золотые украшения стоимостью 72 тыс. рублей и скрылся.

Подозреваемый прятался в подвале одного из домов. Сейчас он задержан. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что хозяйка квартиры, 61-летняя пенсионерка обратилась в полицию и сообщила, что кто-то проник к ней домой, взломав входной замок, и украл 10,4 тысячи долларов, 35 тысячи рублей, ювелирные изделия и одежду.

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