В Пулково задержали три рейса: два из них на море

Сегодня, 14 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются три внутренних авиарейса.
Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Симферополя, Калининграда и Сочи. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.
Первым задерживается рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» до Симферополя. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 13:45, однако время вылета сдвинули на 16:45.
Также задерживают рейс до Калининграда. Самолет перевозчика «Уральские авиалинии» должен был улететь в 19:00, но по факту ждать придется до 20:30.
Кроме того, из Северной столицы с задержкой вылетит рейс до Сочи, который обслуживает авиакомпания «Уральские авиалинии». Вылет был назначен на 19:10, но его отложили до 20:20.
Причины задержек не указываются.
Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что студент из Италии, неделю живший в Пулково, смог выйти в город.