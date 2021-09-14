В Пулково задержали три рейса: два из них на море

В Пулково задержаны три рейса. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В Пулково задержаны три рейса. Фото: пресс-служба "ВВСС"

Сегодня, 14 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются три внутренних авиарейса.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Симферополя, Калининграда и Сочи. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» до Симферополя. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 13:45, однако время вылета сдвинули на 16:45.

Также задерживают рейс до Калининграда. Самолет перевозчика «Уральские авиалинии» должен был улететь в 19:00, но по факту ждать придется до 20:30.

Кроме того, из Северной столицы с задержкой вылетит рейс до Сочи, который обслуживает авиакомпания «Уральские авиалинии». Вылет был назначен на 19:10, но его отложили до 20:20.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что студент из Италии, неделю живший в Пулково, смог выйти в город.