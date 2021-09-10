Студент из Италии, неделю живший в Пулково, смог выйти в город

Студент из Италии, неделю живший в Пулково, смог выйти в город
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Парень уже прошел медосвительствование и может приступить к учебе.

Студент, прибывший в Санкт-Петербург из Италии, наконец смог покинуть территорию Пулково. В аэропорту он жил около недели. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщили в комитете по образованию Санкт-Петербурга.

Габриэле прибыл в Петербург, чтобы продолжить учебу в Электромашиностроительном колледже. На пограничном контроле имени парня в списках студентов-иностранец, которым разрешено вернуться в Россию, не нашлось. Из-за этого Габриэле пришлось неделю находиться в Пулково.

После того, как на происходящее обратили внимание пользователи соцсетей и журналисты, ситуация наконец сдвинулась с мертвой точки. Студент уже прошел медосвидетельствование и готов приступить к учебе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пулково 10 августа задержали восемь рейсов.

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