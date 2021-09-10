В Пулково 10 августа задержали восемь рейсов

В Пулково 10 августа задержали восемь рейсов
В Пулково опаздывают восемь самолетов. Фото: Baltphoto

Сегодня, 10 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задержали восемь рейсов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Нарьян-Мара, Москвы, Сочи, Симферополя, Мурманска, Сыктывкара, Волгограда. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс до Нарьян-Мара. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 08:45, однако время вылета сдвинули на 16:20. Далее с опозданием вылетит рейс до Москвы. Самолет перенесли с 12:55 на 13:20.

Также задерживают вылет до Сочи. Самолет должен были улететь в 12:55, но по факту ждать придется до 13:35.

Вылеты двух рейсов до Симферополя перенесли с 13:15 и 13:45.

Время вылета самолета в Мурманск отложили до 22:20. Кроме этого, опоздают самолеты до Сыктывкара и Волгограда. Они должны были вылететь в 19:55 и 23:15.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что укравшего у пассажира часы в Пулково задержали в Красноярске.

задержка рейсов новости СПб пулково рейсы


 

Новости партнеров
На Индустриальном проспекте
На Индустриальном проспекте "Рено" пробил ограждение и выехал на "встречку"
Самые главные эгоисты по знаку зодиака
Самые главные эгоисты по знаку зодиака
Арбитр, судья FIFA из Петербурга Александр Березкин скончался из-за ДТП
Арбитр, судья FIFA из Петербурга Александр Березкин скончался из-за ДТП
В Петербурге появится первая площадь с буквой Ё в названии
В Петербурге появится первая площадь с буквой Ё в названии
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургские архитекторы и «Новые люди» обсудили, как сохранить ...
За сутки госпитализировали почти 300 петербуржцев с COVID
В Ленобласти девочка заявила: с 13 лет живет половой жизнью
МЧС завершило работы на месте взрыва в Ногинске
В Тосно знакомый 49-летней женщины изнасиловал ее
В Пулково 10 августа задержали восемь рейсов
В Петербурге задержали лжесотрудников ГИБДД, подозреваемых в серии угонов
Спецборт МЧС с телом Зиничева прилетел в Петербург