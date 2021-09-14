Ученые призвали отказаться от массовой ревакцинации

Эксперты считают, что пока массовая ревакцинация преждевременна.
Ученые из США написали статью, в которой призывают отказаться от массовой ревакцинации. Они заявили, что это преждевременно, бесполезно и даже вредно. Материал опубликовали в журнале Lancet.
Специалисты полагают, что ревакцинация может стать причиной опасных последствий. Если человек сделал прививку, то это введение бустерных доз лучше отложить. Ученые подчеркивают, что используемые вакцины безопасны и эффективны и одного укола должно быть достаточно.
Ревакцинация возможна в двух случаях:
если иммунитет, сформированный после первой прививки, исчез или ослаб;
если появилась новая, устойчивая к прежним вакцинам мутация коронавирусной инфекции.
Иначе ревакцинация может быть опасной и привести к воспалению сердечной мышцы (миокардит) и синдрому Гийена-Барре.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бахрейн разрешил использование «Спутника Лайт» для ревакцинации.