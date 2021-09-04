Бахрейн разрешил использование «Спутника Лайт» для ревакцинации

Власти Бахрейна одобрили применение российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве бустера.

Так, при повторной вакцинации жители Бахрейна смогут воспользоваться «Спутником Лайт» либо дозой препарата Pfizer/Biontech.

Как сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), бустерную дозу будут вводить через полгода после прививки.

Напомним, что «Спутник лайт» — это однокомпонентная вакцина. Ее чаще всего советуют делать тем, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией. При этом, сделать прививку таким лекарством могут по рекомендации доктора и другие категории граждан от 18 до 60 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Филиппины одобрили применение российской однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».