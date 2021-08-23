Филиппины одобрили применение российской вакцины «Спутник Лайт»

Филиппины одобрили применение российской вакцины «Спутник Лайт»
Местные власти уверены, что это позволит защитить больше людей за короткий срок. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Филиппины одобрили применение российской однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций.

Вакцину одобрило управлением по санитарному надзору (FDA) Филиппин. РФПИ отметил, что «Спутник Лайт» показывает отличную эффективность и безопасность во многих странах мира. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале «Спутника V».

Так, вакцина демонстрирует хорошую эффективность по сравнению с двухкомпонентными вакцинами на Филиппинах. Местные власти уверены, что это позволит защитить больше людей за короткий срок.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Чехия с сегодняшнего дня, 23 августа, исключает Россию из топ-листа стран с сильным риском по ковиду. Такой документ опубликовал минздрав страны. В конце июня министерство запретило на весь июль всем жителям Чехии посещать некоторые «особо опасные из-за ковида» страны.

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