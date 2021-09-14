В ноябрьские праздники будут ходить дополнительные поезда из Петербурга

Количество поездов увеличить, чтобы удовлетворить спрос.

Во время ноябрьских праздников из Санкт-Петербурга будут ходить дополнительные поезда. Это нужно, чтобы удовлетворить спрос на поездки по самым востребованным маршрутам. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Дополнительные поезда выделят в период с 3 по 7 ноября. Речь идет о маршрутах между Петербургом и Москвой, Нижним Новгородом, Казанью, Кировом, Курском. Билеты можно приобрести уже сейчас. Они продаются на сайте АОА «РЖД», а также в железнодорожных кассах на вокзалах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Московский вокзал хотят расширить для приема поездов ВСМ. Некоторое время назад стало известно, что поезда высокоскоростной магистрали собирались вывести на Волковскую. Однако передумали, потому как не будет смысла в поездке «из центра в центр», а вдобавок, увеличится время езды.