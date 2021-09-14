В деревне Большая Каменка загорелась крыша производственного здания

Огнем была охвачена площадь в 60 квадратных метров.

В Приморском районе 14 сентября тушили крупный пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в деревне Большая Каменка. Там у производственного здания загорелась крыша. Огнем была охвачена кровля на площади 60 квадратных метров. На место прибыли четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

Кажется, на данный момент пожар ликвидирован. Причины, по которым загорелось здание, выясняются. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Левашово загорелся деревянный садовый дом.