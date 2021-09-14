Мордвинова, уехавшая из России 12 лет назад в США, объяснила свое возращение

Актриса заверила, что все эти годы любила свою страну.

Российская актриса театра и кино Амалия Мордвинова, вернувшаяся на родину из США спустя 12 лет, объяснила свое решение. Она поделилась своими мыслями в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».

Артистка отметила, что у нее была довольно успешная карьера в России. За годы, проведенные на родины, она успела несколько раз выйти замуж и обзавестись детьми. В 2009 году, расставшись с очередным супругом, Мордвинова приняла решение о переезде в США. Дело в том, что старшая дочь хотела учиться в Нью-Йорке.

«Дочка поехала в Америку учиться. Я в переездах по миру не вижу ничего особенного, поэтому и вернулась. Если я жила в Америке, то это не значит, что я разлюбила свою страну»,

— объяснила звезда свое возвращение.

Она добавила, что была одинаково счастлива и в браке, и в одиночестве. Сейчас Актриса жалеет о четырех отношениях с разными мужчинами.

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