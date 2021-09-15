Экологичный нефтяной терминал начали строить в Большом порту Петербурга

Накануне стало известно о начале строительства нефтяного терминала в Большом порту Северной столицы. Его будут использовать для хранения и перевалки нефтепродуктов.

На первый этап строительства уйдет пять миллиардов рублей, потом понадобится ещё около 10 миллиардов. Губернатор Петербурга Александр Беглов уверен, терминал будет более экологичным и безопасным. Работы завершат в ближайшие пять лет. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Строители сделают современные резервуары с двойными стенами. Будут исключены риски возможных разливов нефтепродуктов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что через таможенные посты петербургской таможни, находящиеся в Северной столице, Ленинградской, Вологодской и Новгородской областях и Республики Коми начали перемещаться гораздо больше товаров, если сравнивать с 2020 годом.