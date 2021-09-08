Стало известно, что чаще всего экспортировали через петербургскую таможню

Стало известно, что чаще всего экспортировали через петербургскую таможню
Грузооборот петербургской таможни растет. Фото: пресс-служба таможни

Через таможенные посты петербургской таможни, находящиеся в Северной столице, Ленинградской, Вологодской и Новгородской областях и Республики Коми начали перемещаться гораздо больше товаров, если сравнивать с 2020 годом.

Как сообщает пресс-служба таможни Петербурга 8 сентября, за восемь месяцев грузооборот таможни исчисляется в 15,27 млн тонн. Такой показатель более, чем в 2 раза превысил прошлогодний.

Экспортируют чаще всего «черные металлы». Также, почти четверть от общего груза, из России вывозят древесину. На третьем месте расположились «удобрения» и «минеральное топливо, нефть».

Свыше 50% импорта составили «бумага и картон», серебро взяла «пластмасса и изделия из них», затем идет «оборудование и механические устройства».

В ведомстве отметили, что экспортируют также более всего трикотаж, часы, оружие. Импорт же касался за 8 месяцев 2021 года зонтов, химический нитей, удобрений, натурального и искусственного меха, табака.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Кингисеппская таможня обнаружили крупную контрабанду сигарет.

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