Кингисеппская таможня обнаружили крупную контрабанду сигарет

На российской границе с Эстонией таможенники нашли контрабанду — 750 блоков нелегальных сигарет.

Сотрудники Кингисеппской таможни вместе с работниками погранконтроля обнаружили 15 брикетов с сигаретами вагона с минеральными удобрениями. Табачная продукция была завернута в черную пленку.

Как сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти, стоимость нелегального товара составила 750 тысяч рублей. На пачках стояли белорусские акцизные марки.

Груз передали сотрудникам Кингисеппской таможни. По данному факту проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в порту Петербурга остановили 24 тонны гибискуса. Во время проверки документов подозрение вызвал фитосанитарный сертификат.