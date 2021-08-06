Кингисеппская таможня обнаружили крупную контрабанду сигарет

Кингисеппская таможня обнаружили крупную контрабанду сигарет
Стоимость нелегального товара составила 750 тысяч рублей. Фото: рixabay

На российской границе с Эстонией таможенники нашли контрабанду — 750 блоков нелегальных сигарет.

Сотрудники Кингисеппской таможни вместе с работниками погранконтроля обнаружили 15 брикетов с сигаретами вагона с минеральными удобрениями. Табачная продукция была завернута в черную пленку.

Как сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти, стоимость нелегального товара составила 750 тысяч рублей. На пачках стояли белорусские акцизные марки.

Груз передали сотрудникам Кингисеппской таможни. По данному факту проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в порту Петербурга остановили 24 тонны гибискуса. Во время проверки документов подозрение вызвал фитосанитарный сертификат.

контрафакт сигареты таможенники


 

Новости партнеров
Ковид
Ковид "встает в полный рост": Мясников напомнил о своей книге-пророчестве
Спасатели подвели итоги разгула стихии в Петербурге: 49 мм осадков, повалены 19 деревьев
Спасатели подвели итоги разгула стихии в Петербурге: 49 мм осадков, повалены 19 деревьев
Муцениеце намекнула на желание вернуть Прилучного. Воссоединение звёзд «Закрытой школы» - дело времени?
Муцениеце намекнула на желание вернуть Прилучного. Воссоединение звёзд «Закрытой школы» - дело времени?
Россиянам рассказали, как правильно удалять данные со смартфона
Россиянам рассказали, как правильно удалять данные со смартфона
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Минздраве назвали сроки достижения коллективного иммунитета к COVID
Кингисеппская таможня обнаружили крупную контрабанду сигарет
Перминов прокомментировал решение ОБСЕ не присылать в РФ наблюдателей на выборы
Такси столкнулось с полицейской машиной на Новороссийской улице
Петербуржец получил 3 года в колонии строгого режима за ложное минирование
Петербуржцы смогут пожаловаться на шум от самолетов по «горячей линии»
Петербургский суд продлил арест блогеру Хованскому
Названы самые уязвимые улицы Петербурга во время сильных ливней